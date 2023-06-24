"Наполи" хочет купить воспитанника "Барселоны"

“Наполи” проявляет интерес к полузащитнику “Реала Сосьедад” и сборной Японии Такефусо Кубо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести фтуболиста в летнее трансферное окно. “Наполи” рассматривает кандидатуру японца в качестве замены мексиканскому вингеру Ирвингу Лосано, который может покинуть клуб. Сумма трансфера Кубо может составить около 20 миллионов евро.

22-летний Кубо является воспитанником “Барселоны”. В завершившемся сезоне он провел за “Реал Сосьедад” 44 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.