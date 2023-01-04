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"Наполи" близок к покупке трансферной цели "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Аззедина Унаи/Автор неизвестен Фото: инстаграм Аззедина Унаи/Автор неизвестен

“Наполи” близок к трансферу марокканского полузащитника “Анжера” Аззедина Унаи, сообщает TyC Sports.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста 20 миллионов евро. При этом хавбек может быть отдан “Анжеру" в аренду до лета 2023 года. Также не исключено, что марокканца арендуют “Лестер” и “Лион”.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 22-летний Унаи провел за “Анжер” 14 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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