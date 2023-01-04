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"Лацио" проиграл в гостевом матче Серии А

Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: твиттер "Лечче"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Лечче"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Италии “Лечче” на своем поле обыграл “Лацио” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Габриэла Эспето и Лоренцо Коломбо. У гостей отличился Чиро Иммобиле.

“Лечче”, набрав 18 очков, вышла на 12-е место в турнирной таблице Серии А. “Лацио” с 30 очками опустился на пятую позицию.

“Лечче” – “Лацио” - 2:1 (0:1)
Голы: Иммобиле, 14 - 0:1, Эспето, 57 - 1:1, Коломбо, 71 - 2:1

“Лечче”: Фальконе, Жандре, Умтити, Баскиротто, Галло, Блен (Аскильдсен, 89), Юлманд, Гонсалес (Мале, 89), Банда (Ди Франческо, 46), Эспето (Уден, 73), Коломбо (Сисей, 84).

“Лацио”: Проведель, Романьоли, Казале, Марушич, Катальди (Маркос Антонио, 79), Милинкович-Савич (Весино, 62), Башич (Ромеро, 85), Ладзари, Дзакканьи (Канчельери, 79), Педро (Фелипе Андерсон, 62), Иммобиле.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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