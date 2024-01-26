Наполи арендовал у Астон Виллы полузащитника сборной Бельгии
Новости футбола Сегодня, 05:37
twitter.com/FabrizioRomano
Центральный полузащитник сборной Бельгии Леандер Дендонкер официально сменил Астон Виллу на Наполи.
Наполи арендовал 28-летнего футболиста до конца сезона. В соглашении между клубами прописана опция выкупа за 9 миллионов евро.
Летом 2022 года Астон Вилла купила Дендонкера у Вувлерхэмптона, но он не смог стать важным футболистом для Унаи Эмери. В минувшем сезоне он сыграл в 20 матчах английской Премьер-лиги, а в текущем сезоне выходил в 8 играх и забил 1 гол.
В активе Дендонкера 32 матча и 1 гол за сборную Бельгии, которая летом будет играть на чемпионате Европы-2022.
Чемпионы Италии очень неудачно выступают в этом сезоне. После 20 туров команда Вальтера Мадзарри занимает лишь девятое место в Серии А.
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