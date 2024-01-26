Наполи арендовал у Астон Виллы полузащитника сборной Бельгии

Центральный полузащитник сборной Бельгии Леандер Дендонкер официально сменил Астон Виллу на Наполи.

Наполи арендовал 28-летнего футболиста до конца сезона. В соглашении между клубами прописана опция выкупа за 9 миллионов евро.

Летом 2022 года Астон Вилла купила Дендонкера у Вувлерхэмптона, но он не смог стать важным футболистом для Унаи Эмери. В минувшем сезоне он сыграл в 20 матчах английской Премьер-лиги, а в текущем сезоне выходил в 8 играх и забил 1 гол.

В активе Дендонкера 32 матча и 1 гол за сборную Бельгии, которая летом будет играть на чемпионате Европы-2022.

Чемпионы Италии очень неудачно выступают в этом сезоне. После 20 туров команда Вальтера Мадзарри занимает лишь девятое место в Серии А.