Нападающий ПСЖ может перейти в Вест Хэм

Лондонский “Вест Хэм Юнайтед” проявляет интерес к нападающему парижского “Пари Сен-Жермен” и молодежной сборной Франции Уго Экитике, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, английский клуб может арендовать футболиста сроком на один год. Летом 2024 года “Вест Хэм Юнайтед” может получить приоритетное право на выкуп трансфера форварда за 35 миллионов евро. При этом ПСЖ также рассматривает вариант с включением Экитике в сделку по трансферу нападающего франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Франции Рандалю Коло-Муани.

21-летний Экитике выступает за ПСЖ с лета 2022 года. Он перешел в парижский клуб из “Реймса” на правах аренды. Спустя год “Пари Сен-Жермен” выкупил трансфер игрока. Сумма трансфера составила 28 миллионов 500 тысяч евро. Всего он провел за клуб 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В составе ПСЖ Экитике стал чемпионом Франции в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Экитике с 2021 года играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду шесть матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.