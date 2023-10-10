Нападающий Челси не сможет сыграть за свою сборную из-за травмы

Центральный нападающий Челси Николя Джексон пропустит октябрьские матчи сборной Сенегала из-за травмы, передает Daily Mirror.

Джексон остался в Лондоне вместо того, чтобы присоединиться к команде Сенегала. Он должен пройти операцию по поводу незначительной проблемы с запястьем. Нападающий "синих" пройдет краткий процесс реабилитации после процедуры, поскольку он надеется полностью восстановиться в лондонском дерби против Арсенала, который пройдет 21 октября.

Джексон является питомцем клуба "Касса Спортс". В 2019 году Николас подписал контракт с испанским "Вильярреалом". Летом 2020 для получения игровой практики Джексон на правах аренды перешел в «Мирандес.

После окончания аренды Джексон вернулся в «Вильярреал». Летом 2023 года Джексон перешел в английскую «Челси», подписав контракт на 8 лет. Сумма трансфера составила 37 млн евро.

За свой короткий период у Челси Джексон забил три гола в девяти официальных матчах за новый клуб