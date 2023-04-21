Нагельсманн ответил на предложение возглавить "Челси"
Новости футбола Сегодня, 12:19
Фото: инстаграм Юлиана Нагельсманна/Автор неизвестен
Бывший главный тренер мюнхенской “Баварии” Юлиан Нагельсманн отказался возглавить лондонский “Челси”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, данное решение немецкого специалиста является окончательным. Лондонцы провели с немцем нескольких раундов переговоров, но успеха не достигли.
Стоит отметить, что у 35-летнего Нагельсманна по-прежнему действует контракт с “Баварией”, несмотря на отстранение от должности.
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