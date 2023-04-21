"Челси" начал переговоры с экс-тренером ПСЖ

Руководство “Челси” продолжает поиски нового тренера на следующий сезон.

Как пишет Sky Sports, лондонский клуб уже провел предварительные переговоры с бывшим главным тренером ПСЖ Маурисио Почеттино.

Известно, что “синие” проявляли интерес к тренеру еще в сентябре прошлого года.

Ожидается, что решение аргентинец должен озвучить ближайшим летом.

Напомним, что Почеттино находится без работы с лета 2022 года.