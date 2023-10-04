На Роналду подали новый иск по делу о сексуальном насилии

В отношении звездного португальского футболиста Криштиану Роналду из саудовского клуба "Аль-Насра" подан новый судебный иск.

Он касается дела о сексуальном насилии. В суд с жалобой на футболиста обратилась гражданка США Кэтрин Майорга, которая ранее уже подавала аналогичный иск против него.

О начале нового расследования сообщает Sky News.

Источник напоминает, что прошлый иск от Майорги отклонил окружной судья США. Причиной стало использование украденных конфиденциальных документов.

В настоящее время представители гражданки США работают над тем, чтобы апелляционный суд США отменил решение о прекращении дела и восстановил гражданский иск, который она впервые подала в 2018 году.

Как известно, пять лет назад Майорга публично заявила о том, что португальский футболист совершил над нею изнасилование в Лас-Вегасе. Тогда женщина рассказала, что случилось это еще 2009 году.

После этого португалец заплатил Майорге 375 тысяч долларов за молчание. При этом футболист публично отрицает обвинения, выдвигаемые против него.