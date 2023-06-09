На презентацию Бензема пришли 60 тысяч фанатов

На стадионе “Аль-Иттихада” собралось 62 тысячи болельщиков на презентации французского форварда Карима Бензема.

Интересно, что во время церемонии форвард показал публике свой “Золотой мяч”, который он получил в прошлом году.

Напомним, что француз подписал соглашение с клубом из Саудовской Аравии до 30 июня 2026 года.

По условиям контракта, он заработает здесь 200 миллионов евро.