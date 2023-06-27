На Мбаппе появился солидный кандидат

"Ливерпуль" планирует помешать "Реалу" подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Если верить агенту Марко Кирдемиру, английский клуб готов предложить около 300 миллионов евро за французского форварда.

В то же время французский клуб твердо намерен продать Мбаппе этим летом, если он не продлит контракт до 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов предложить около 200+20 млн евро, а парижане просят 250+50 млн евро.