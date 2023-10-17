На матче Англия - Италия будут усилены меры безопасности

Во вторник, 17 октября, на стадионе Уэмбли состоится отборочный матч на Чемпионат Европы-2024 между Англией и Италией. Ожидается усиленное обеспечение безопасности, сообщает Sky Sports.

Это решение было принято после того, как в день матча Бельгия - Швеция в Брюсселе были убиты два шведских болельщика. Позднее стало известно, что предполагаемый убийца погиб после того, как на него открыли огонь полицейские, пытаясь задержать его. В связи с инцидентом в Бельгии был повышен уровень террористической угрозы, и правительство Брюсселя заявило, что не может исключить наличие других соучастников.

Полиция Лондона сообщает, что имеет надежный план для обеспечения порядка, и присутствие полиции будет очень заметным.

Во вторник на всех матчах отбора на Евро-2024 будет проведена минута молчания в память о двух жертвах теракта, совершенного в понедельник в Брюсселе перед матчем между Бельгией и Швецией. Убийство двух граждан Швеции стало вторым терактом в Европе за четыре дня после убийства учителя во Франции в пятницу.

Матч Англия - Италия пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало в 20:45 по центральноевропейскому времени.