МЮ и Ман Сити впервые за 10 лет одновременно проиграли свои матчи в АПЛ

В седьмом туре английской Премьер-лиги оба клуба из Манчестера потерпели поражение.

Чтобы в одном туре проиграли два манчестерских гранда, происходит не часто. Но на этот раз сложилась уникальная ситуация, ведь оба клуба проиграли одновременно.

Ман Сити приехал к гости у Вулверхэмптон и сенсационно уступил 1:2. Благодаря автоголу Диаша “волки” открыли счет в начале встречи. После перерыва Альварес восстановил баланс в счете, однако вскоре Хи Чхан Хван забил победный гол за Вулверхэмптон.

В игре между Ман Юнайтед и Кристал Пэлас все решил один гол. В середине первого тайма точный удар Андерсена стал победным.

Впервые с 2013 года оба клуба из Манчестера проиграли свои субботние матчи в 17:00 CET одновременно. Что интересно, предыдущее событие также произошло в сентябре.

28 сентября 2013 года Юнайтед также на своем поле проиграл Вест Бромвичу (1:2), а Сити в то же время капитулировал Астон Вилле (2:3).

Заметим, что Ман Сити еще может потерять лидерство после этого тура, если свой матч сегодня выиграет Ливерпуль. Ман Юнайтед на данный момент занимает десятое место.