Мусиала обратился к бывшему тренеру сборной Германии

Молодой полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказал свое мнение о Хансе-Дитере Флике, бывшем тренере сборной Германии.

Как известно, немецкого специалиста уволили после того, как Германия проиграла на своем поле команде Японии со счетом 1:4.

Его место занял бывший тренер “Баварии” Юлиан Нагельсман.

"Ханси Флик сыграл ключевую роль в моем развитии в "Баварии". Под его руководством я дебютировал за клуб. Он всегда доверял мне, и я мог открыто общаться с ним. Он знает, как помочь молодому игроку почувствовать себя свободным. Желаю ему всего наилучшего, и мне грустно, что его уволили," - написал Мусиала в своем твиттере.

Напомним, Мусиала принял участие в 130 матчах за "Баварию", забив 31 гол и сделав 24 результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €110 млн.

В прошлом сезоне “Бавария” в последнем туре сумела вырвать первенство и стала победителем чемпионата Германии. Второй стала “Боруссия” из Дортмунда.