Мудрику не хватило места в раздевалке "Челси"

Украинскому полузащитнику “Челси” Михаилу Мудрику не хватило места в раздевалке лондонского клуба, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, в связи с этим украинцу, полузащитнику Нони Мадуэке и еще нескольким игрокам приходится переодеваться в коридоре. Дело в том, что из-за зимних трансферов, в составе “Челси” вместе с молодыми игроками насчитывается 35-40 футболистов.

В связи с этим руководству английского клуба пришлось в срочном порядке реформировать и расширять тренировочную базу.

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