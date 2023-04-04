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"Челси" потратил на тренеров в этом сезоне свыше 50 миллионов фунтов

Новости футбола Сегодня, 03:57
Фото: твиттер Челси Фото: твиттер Челси

В текущем сезоне “Челси” потратил на тренерский штаб свыше 50 млн фунтов.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

По данным источника, за увольнение Грэма Поттера, который проработал с “синими” чуть более полугода, клуб выплатит компенсацию в размере 13 миллионов фунтов.

Отмечается, что за время работы Поттер заработал около 7 миллионов фунтов.

Еще 22 миллиона фунтов “Челси” заплатил “Брайтону” за Поттера, а за отставку Томаса Тухеля лондонцы заплатили еще 10 миллионов фунтов.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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