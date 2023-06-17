Мудрик тепло отозвался о сборной Украины

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился своими впечатлениями о пребывании в национальной команде.

По словам футболиста, он счастлив провести время с партнерами по сборной.

Также украинец похвалил тренерский штаб и отметил стремление всех к победе.

“Все свои ребята. Очень кайфую от времени в сборной. Классный тренерский штаб, приятно с ними работать”, - сказал он.

В матче против Северной Македонии, в котором Украина победила со счетом 3:2, Мудрик сделал две результативные передачи.