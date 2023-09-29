Моуринью показал худший тренерский старт в своей карьере

В матче 6-го тура итальянской Серии А между "Дженоа" и "Ромой" победу одержали хозяева поля со счетом 4:1.

По информации, опубликованной на сайте журналиста Альфредо Педуллы, тренер "Ромы" Жозе Моуринью оказался в очень неприятной ситуации.

Дело в том, что сейчас португальский наставник испытывает самый неудачный старт сезона в своей тренерской карьере, если учитывать первые шесть матчей внутреннего первенства.

Его прошлый антирекорд португальского специалиста был установлен в сезоне 2015/2016, когда он руководил "Челси". Тогда под его руководством лондонский клуб набрал всего семь очков в английской Премьер-лиге в шести матчах.

Что касается нынешнего первенства в Италии, то после шести туров римляне имеют в своем активе пять баллов и расположились на 16-й строчке турнирной таблицы.

Жозе Моуринью работает с "Ромой" с июля 2021 года. В позапрошлом сезоне он выиграл с римским клубом Лигу конференций.

Соглашение португальского тренера с командой из столицы Италии рассчитано до июня 2024 года.