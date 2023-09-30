Главному тренеру Ромы Жозе Моуриньо пока не грозит увольнение, несмотря на провальный старт сезона и разгромное поражение от Дженоа в последнем матче.



По данным Corriere della Sera, руководство римского клуба не рассматривает такой вариант, а сам португалец не намерен досрочно покидать команду. Его контракт действует до лета 2024-го года и тренер хочет отработать его до конца.



Цели на сезон для Ромы остаются прежними – попадание в топ-4. Следующие игры с Фрозиноне и Кальяри могут стать для португальца ключевыми. Отмечается, что при неудачных исходах этих поединков, руководство клуба может пересмотреть свое отношение к этому вопросу.



Напомним, что за 6 туров команда набрала всего 5 очков и идет на 16-м месте в таблице Серии А. Разница мячей 13:11.



Отметим, что для Моуринью это самый плохой старт чемпионата за всю его тренерскую карьеру.

Добавим, что Рома свой следующий матч проведет завтра - на Стадио Олимпико ей будет противостоять Фрозиноне.