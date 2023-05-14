Мората может вернуться в Италию

Итальянский “Милан” продолжает проявлять интерес к нападающему мадридского “Атлетико” Альваро Морате.

Ранее СМИ писали, что футболиста в свой состав хочет вернуть “Ювентус”.

В то же время Fichajes пишет, что сейчас у Мораты больше шансов перебраться именно в “Милан”.

В клубе выразили мнение, что испанский футболист станет оптимальным усилением для атакующей линии команды.