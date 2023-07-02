"Монако" определился с новым главным тренером

Новым главным тренером “Монако” станет Адольф Хюттер, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, австрийский специалист согласовал с клубом условия личного контракта. Презентация нового тренера состоится в ближайшее время. На посту главного тренера монегасков Хюттер заменит Филиппа Клемана, который был уволен 4 июня.

В минувшем сезоне “Монако” занял шестое место в чемпионате Франции и не пробился в еврокубки.

53-летний Хюттер ранее тренировал “Ред Булл Зальцбург”, “Янг Бойз”, “Айнтрахт” и “Боруссию” Менхенгладбах.