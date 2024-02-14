"Могли стать доминантой". Антонио Конте о своем периоде в Челси

Итальянский тренер Антонио Конте рассказал о своем периоде в Челси в интервью для The Telegraph.

По словам тренера, он приходит в клубы с очевидными проблемами, в сложной ситуации и всегда строит команду.

"После моего первого сезона в Челси, когда мы выиграли титул, мы могли стать доминантой командой в Англии. Мы вели переговоры по трансферам Ромелу Лукаку и ван Дейка. Этих два важных футболиста могли изменить всю ситуацию", - заявил тренер.

Напомним, что 4 апреля 2016 года официальный сайт английского клуба Челси объявил, что сразу после окончания Евро-2016 Конте возглавит клуб, подписав контракт сроком на три года. В своем первом сезоне Антонио Конте с Челси смог стать чемпионом Премьер-лиги.

Однако, 18 июня 2018 года пресса объявила о скором расторжении контракта Конте с Челси и выплате неустойки в 9,5 млн фунтов стерлингов за досрочное расторжение договора. 12 июля 2018 года Конте был уволен из лондонского клуба из-за разногласий с руководством.