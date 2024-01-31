Модрич принял решение по поводу своего будущего
Интерес со стороны клубов Саудовской Аравии, которые предлагают Луке Модричу баснословные деньги, кажется, самому хорвату абсолютно не интересен.
По сообщениюCadenaSer, обладатель Золотого мяча 2018 года принял решение остаться в Реале, поскольку он считает, что в 38 лет его физическая форма на высоте и ещё какое-то время он может выступать на приличном уровне.
Такое мнение не разделяют в самом клубе, который хотел попрощаться с игроком на протяжении двух последних трансферных окон, но решение Модрича «сливочные» уважают.
Напомним, что по сообщению бывшего спортивного директора Аль-Насра Горана Вучевича, нынешний клуб Криштиану Роналду делал хорвату предложение и тот припустил переход в Аль-Наср.
Так же известно, что неназваный саудовский клуб предлагал Модричу контракт с годовой зарплатой в 100 миллионов евро.