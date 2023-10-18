Милан следит за ситуацией с Магваером

Милан следит за ситуацией вокруг Магуайра и рассматривает вариант его трансфера, сообщает talkSPORT.

Гарри Магуайр может получить шанс последовать примеру Криса Смоллинга и восстановить свою клубную карьеру в Италии. Защитник отказал Вест Хэму и решил не бороться за свое будущее в Манчестер Юнайтед.

Однак на прошлой неделе на пресс-конференции сборной Англии он намекнул, что пересмотрит свою позицию, если не сможет получить постоянное место в составе под руководством Эрика тен Хага. Вест Хэм остается заинтересованным в подписании Магуайра, но источники в Италии предполагают, что Милан - один из многих клубов Серии А, следящих за ситуацией.

Напомним, что в августе 2019 года Магуайр перешел в Манчестер Юнайтед за 80 миллионов фунтов, подписав с клубом шестилетний контракт с опцией продления еще на один год. Он стал самым дорогим защитником в истории. 11 августа 2019 года он дебютировал за Манчестер Юнайтед в матче первого тура Премьер-лиги против Челси на стадионе "Олд Траффорд". Матч завершился победой "Юнайтед" со счетом 4:0. 17 января 2020 года Магуайр был назначен капитаном команды.