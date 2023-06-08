"Милан" присмотрел себе нового тренера в Испании

В ближайшем будущем “Милан” рассмотрит вопрос смены наставника команды.

По информации TodoFichaes, итальянский клуб проявляет интерес к тренеру "Хетафе" Хосе Бордаласу.

При этом сам 59-летний специалист заинтересован в сохранении своей текущей должности.

Напомним, что сейчас у “руля” "Милана" остается Стефано Пиоли.

Вместе с этим наставником команда выиграла позапрошлый чемпионат Италии, а в этом сезоне вышла в полуфинал Лиги чемпионов.