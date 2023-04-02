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"Милан" неожиданно уничтожил "Наполи"

Новости футбола Сегодня, 16:44
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Италии “Милан” на выезде разгромил “Наполи” со счетом 4:0.

Победу гостям принесли дубль Рафаэла Леау, голы Браима Диаса и Алексиса Салемакерса.

“Милан”, набрав 51 очко, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. “Наполи” с 71 очком остался на первом месте.

“Наполи” – “Милан” - 0:4 (0:2)
Голы: Леау, 17 - 0:1, Диас, 25 - 0:2, Леау, 59 - 0:3, Салемакерс, 67 - 0:4

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 81), Руй, Лоботка (Элмаз, 68), Зелиньски (Ндомбеле, 68), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 68), Кварацхелия, Симеоне (Распадори, 77).

“Милан”: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Беннасер, Диас (Салемакерс, 57), Тонали, Леау (Ориги, 74), Жиру (Ребич, 74).

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Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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