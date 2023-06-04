Капитан "ПСЖ" Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов Лиги 1 за сезон 2022/23 по средней оценке.

Специалисты портала WhoScored оценили выступления 35-летнего аргентинца в 8,28 баллов.

На втором месте идет лучший бомбардир чемпионата Килиан Мбаппе (7,80), а третья строчка у Неймара (7,71).

Также в пятерку попали Александр Ляказетт из "Лиона" (7,42) и Реми Кабелла из "Лилля" (7,38).