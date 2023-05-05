Месси высказался о скандале со своим отстранением в ПСЖ

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси прокомментировал свой скандальный отъезд в Саудовскую Аравию. За это форвард был отстранен от первой команды на две недели.

“Я был уверен, что после матча с ”Лорьяном" нам предоставият выходной. Так было всегда. Я запланировал эту поездку и уже не мог ее отменить, так как ранее я уже делал это.

Я приношу извинения моим партнерам по команде. Жду решения клуба", – сказал Месси в видео в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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