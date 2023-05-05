В Ла Лиге разрушают надежды "Барселоны" на Месси

Руководство Ла Лиги на данный момент не верит в возможность возвращения Лионеля Месси в “Барселону”.

Как пишет источник, для возвращения своего бывшего капитана из ПСЖ каталонцам требуется значительная финансовая работа.

В частности, “Барселоне” нужно максимально снизить зарплатную ведомость и продать некоторых футболистов.

Напомним, что летом Месси станет свободным агентом, если не продлит контракт с ПСЖ.