Вчера вечером Лионель Месси стал чемпионом Франции в составе ПСЖ, завоевав 43-й трофей в карьере.

По числу выигранных турниров он сравнялся с бывшим партнером по “Барселоне” Дани Алвесом.

За свою карьеру аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок Испании семь раз, а также восемь раз выигрывал Суперкубок страны.

Также с “Барсой” Лео выигрывал Лигу чемпионов четыре раза, трижды – Суперкубок УЕФА и трижды побеждал на клубном чемпионате мира.

В составе сборной Аргентины он выигрывал чемпионат мира, Кубок Америки и молодежный чемпионат мира, а также олимпийский футбольный турнир и Финалиссиму.

В составе ПСЖ он выиграл лишь три трофея – два титула чемпиона Франции и Суперкубок страны.