Месси снялся в рекламе известного бренда (фото)

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси вновь стал главным героем рекламной кампании дома моды Louis Vuitton.

Футболист снялся в рекламе чемоданов, сфотографировавшись в аэропорту в черном костюме.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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