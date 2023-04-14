Месси высказался по поводу своего будущего

Форвард ПСЖ Лионель Месси не стал скрывать, что сам не знает ничего по поводу своего будущего.

Как известно, контракт аргентинца истекает в конце сезона, и его недавно связывали с возможным возвращением в каталонскую "Барселону".

"Я не знаю, где продолжу карьеру. Мне всегда нравится фантазировать о вещах, которые могут произойти, но я действительно не знаю, что принесет будущее. В конечном итоге, все будет зависеть от того, что захочет Бог", - сказал Месси.

Ожидается, что в случае возращения в “Барсу” клуб будет вынужден продать одного из ведущих игроков.