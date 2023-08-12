Месси снова забил и вошел в историю "Интер Майами"

В матче 1/4 финала Кубка лиг американской лиги встречались "Интер Майами" и "Шарлотт".

Хозяева поля не заметили соперника и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Отметим, что с первых минут на поле появился аргентинский форвард Лионель Месси, который отметился забитым голом во время игры.

Этот гол стал для капитана сборной Аргентины восьмым в пяти матчах за американский клуб.

Благодаря этому голу Месси поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. По этому показателю он сравнялся с Робертом Тэйлором.

В то же время в рейтинге лучших бомбардиров "Интер Майами" лидирует Гонсало Игуаин. Бывший форвард “Реала” забил за американский клуб 29 голов.

Второе место в списке голеадоров команды занимает Леонардо Кампана с 16 голами.

Напомним, что Месси перешел в "Интер Майами" в летнее трансферное окно после выступлений за "ПСЖ". Французский клуб он покинул на правах свободного агента после двух проведенных там сезонов.