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Месси снова забил и вошел в историю "Интер Майами"

Новости футбола Сегодня, 03:00
Месси снова забил и вошел в историю "Интер Майами" Фото: ФК Интер Майами

В матче 1/4 финала Кубка лиг американской лиги встречались "Интер Майами" и "Шарлотт".

Хозяева поля не заметили соперника и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Отметим, что с первых минут на поле появился аргентинский форвард Лионель Месси, который отметился забитым голом во время игры.

Этот гол стал для капитана сборной Аргентины восьмым в пяти матчах за американский клуб.

Благодаря этому голу Месси поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. По этому показателю он сравнялся с Робертом Тэйлором.

В то же время в рейтинге лучших бомбардиров "Интер Майами" лидирует Гонсало Игуаин. Бывший форвард “Реала” забил за американский клуб 29 голов.

Второе место в списке голеадоров команды занимает Леонардо Кампана с 16 голами.

Напомним, что Месси перешел в "Интер Майами" в летнее трансферное окно после выступлений за "ПСЖ". Французский клуб он покинул на правах свободного агента после двух проведенных там сезонов.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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