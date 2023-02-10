Месси, скорее всего, сыграет с "Баварией" в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 09:50
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси, по всей видимости, сможет сыграть против “Баварии” в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает El Partidazo de Cope.
По сведениям источника, у футболиста диагностировано небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра без рызрыва тканей. Футболист пропустит поединок 23 тура чемпионата Франции против “Монако” (11 февраля), но должен восстановиться к поединку с “Баварией” (14 февраля).
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.
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