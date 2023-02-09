Руководство ПСЖ недовольно главным тренером

Руководство “Пари Сен-Жермен” крайне разочаровано вылетом команды из Кубка Франции после поражения от “Марселя” в 1/8 финала, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, боссы парижского клуба недовольны работой главного тренера команды Кристофа Гальтье. Кроме того, в ПСЖ считают, что летние трансферы в лице Карлоса Солера, Фабиана Руиса и Ренату Санчеша не усилили команду.

Если ПСЖ не сумеет пройти “Баварию” в 1/8 финала Лиги чемпионов, то руководство клуба может уволить Гальтье.

Ранее сообщалось, что ПСЖ вновь интересуется Зинедином Зиданом, а также рассматривает вариант с приглашением Хосепа Гвардиолы в случае его ухода из “Манчестер Сити”.

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