Руководство ПСЖ недовольно главным тренером
Новости футбола Сегодня, 15:55
Кристоф Гальтье
Руководство “Пари Сен-Жермен” крайне разочаровано вылетом команды из Кубка Франции после поражения от “Марселя” в 1/8 финала, сообщает Footmercato.
По сведениям источника, боссы парижского клуба недовольны работой главного тренера команды Кристофа Гальтье. Кроме того, в ПСЖ считают, что летние трансферы в лице Карлоса Солера, Фабиана Руиса и Ренату Санчеша не усилили команду.
Если ПСЖ не сумеет пройти “Баварию” в 1/8 финала Лиги чемпионов, то руководство клуба может уволить Гальтье.
Ранее сообщалось, что ПСЖ вновь интересуется Зинедином Зиданом, а также рассматривает вариант с приглашением Хосепа Гвардиолы в случае его ухода из “Манчестер Сити”.
Не пропустите: Тренер ПСЖ назвал глупым гол Малиновского.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:15 Роналду забил четыре гола в матче чемпионата Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 12:30 Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии
Новости футбола Вчера, 17:07 Украинец Малиновский выбил ПСЖ из Кубка Франции
Новости футбола Вчера, 17:04 "Манчестер Юнайтед" едва не проиграл аутсайдеру АПЛ
Новости футбола Вчера, 16:15 "Реал" вышел в финал Клубного чемпионата мира
Новости футбола Вчера, 14:42 Гвардиола может возглавить ПСЖ
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:30 Роналду увеличил отрыв от Месси по числу хет-триков Новости футбола Сегодня, 16:15 Роналду забил четыре гола в матче чемпионата Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:55 Руководство ПСЖ недовольно главным тренером Новости футбола Сегодня, 15:42 Беллингем определился с приоритетным клубом для продолжения карьеры Новости футбола Сегодня, 15:30 Месси может не сыграть с "Баварией" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:15 "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за одного из лидеров "Интера" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Реал" определился с новым тренером в случае ухода Анчелотти Новости футбола Сегодня, 14:42 "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с молодым талантом Новости футбола Сегодня, 14:30 "Ливерпуль" хочет купить полузащитника сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 14:15 Кавани может перейти в бразильский топ-клуб
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 10 фев 2023 Прогноз на матч Шальке - Вольфсбург 10 февраля 2023 года Футбол 10 фев 2023 Прогноз на матч Кадис - Жирона 10 февраля 2023 года Футбол 11 фев 2023 Прогноз на матч Лечче - Рома 11 февраля 2023 года Футбол 11 фев 2023 Прогноз на матч Лацио - Аталанта 11 февраля 2023 года