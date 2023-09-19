Капитан сборной Аргентины и “Интер Майами” Лионель Месси рассказал о своих самых любимых блюдах.

По словам звездного футболиста, он не привередлив в выборе еды.

«Я предпочитаю простые блюда: стейк из телятины, отбивные, пасту, шоколад, молочную карамель, мороженое... Мне нравится всё, что сладкое, я влюблён в это. Я стараюсь употреблять пищу в малых количествах, но время от времени позволяю себе это», — сказал Месси в интервью Toda Pasion.

Напомним, что Месси стал игроком американского клуба в летнее трансферное окно. В текущем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 11 матчах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

В 2023 году аргентинец попал в список претендентов на награду «Золотой мяч». Интересно, что у него уже есть семь «Золотых мячей» и он является рекордсменом по этому показателю.

В 2022 году он выиграл вместе со сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре и по итогам года также получил данную награду.