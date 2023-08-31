Месси провел исторический матч за Интер Майами

В матче против "Нэшвилла" аргентинский форвард "Интера Майами" Лионель Месси не отличился ни голом, ни результативной передачи.

Это с ним произошло впервые с момента перехода в американскую команду.

Отметим, что сама встреча завершилась нулевой ничьей, а капитан команды Лионель Месси провел на поле все 90 минут.

Интересно, что также “Интер Майами” впервые не победил, когда на поле находился аргентинский форвард. До этого у команды была серия из девяти побед.

Всего Лионель провел за американский клуб 12 игр, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

В настоящее время "Интер Майами" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС с 22-мя очками в активе.

Что касается "Нэшвилла", то соперник “Интер Майами” находится на девятой строчке с 39 очками. Лидирует в турнирной таблице "Цинциннати" с 54 очками.

В следующем туре "Интер Майами" будет играть с с “Лос-Анджелесом”, встреча пройдет 4 сентября. В то же время "Нэшвилл" сразится с "Шарлоттом" за день до этого.