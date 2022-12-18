Месси прокомментировал победу сборной Аргентины на ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 16:42
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о победе национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.
“Невероятно, что все произошло именно так. Я очень хотел добиться победы. Я знал, что Господь позволит мне это сделать, у меня было такое чувство. Теперь давайте праздновать победу. Мы получили этот долгожданный кубок, теперь он с нами. Посмотрите, какой он красивый! Нам пришлось через многое пройти, но мы добились своего. Я жду, не дождусь возвращения в Аргентину. Я представляю, какое безумие будет там твориться”, – приводит слова Месси Toda Pasion.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины добилась победы над сборной Франции (3:3, по пенальти - 4:2).
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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