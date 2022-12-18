Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022

Лучшим футболистом чемпионата мира-2022 признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

Форвард принял участие в семи матчах, забил семь голов (четыре - с пенальти) и отдал три результативные передачи. Также он забил два послематчевых пенальти в четвертьфинале против Нидерландов (2:2, по пенальти - 4:3) и в финале против Франции (3:3, по пенальти - 4:2).

35-летний Месси завоевал 42-й трофей в своей карьере (37 - в составе “Барселоны” и ПСЖ, 5 - со сбоной Аргентины).

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