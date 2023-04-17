Месси продолжает лидировать в рейтинге претендентов на "Золотой мяч"
Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси остается главным фаворитом на получение “Золотого мяча” по версии Goal по итогам сезона-2022/2023.
Второе место по-прежнему занимает нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд, третью позицию сохранил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Стоит отметить, что свои позиции улучшили нападающие “Реала” Винисиус Жуниор и Карим Бензема, которые теперь идут 4-м и 5-м.
Топ-10 претендентов на “Золотой мяч” по версии Goal выглядит так:
1 (1). Лионель Месси (ПСЖ).
2 (2). Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").
3 (3). Килиан Мбаппе (ПСЖ).
4 (5). Винисиус Жуниор ("Реал").
5 (13). Карим Бензема ("Реал").
6 (4). Виктор Осимхен ("Наполи").
7 (6). Хвича Кварацхелия ("Наполи").
8 (17). Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").
9 (7). Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").
10 (10). Роберт Левандовски ("Барселона").
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