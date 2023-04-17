Месси продолжает лидировать в рейтинге претендентов на "Золотой мяч"

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси остается главным фаворитом на получение “Золотого мяча” по версии Goal по итогам сезона-2022/2023.

Второе место по-прежнему занимает нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд, третью позицию сохранил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Стоит отметить, что свои позиции улучшили нападающие “Реала” Винисиус Жуниор и Карим Бензема, которые теперь идут 4-м и 5-м.

Топ-10 претендентов на “Золотой мяч” по версии Goal выглядит так:

1 (1). Лионель Месси (ПСЖ).

2 (2). Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

3 (3). Килиан Мбаппе (ПСЖ).

4 (5). Винисиус Жуниор ("Реал").

5 (13). Карим Бензема ("Реал").

6 (4). Виктор Осимхен ("Наполи").

7 (6). Хвича Кварацхелия ("Наполи").

8 (17). Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

9 (7). Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

10 (10). Роберт Левандовски ("Барселона").

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