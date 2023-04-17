"Реал" определился с заменой Кариму Бензема

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему “Манчестер Сити” и сборной Норвегии Эрлингу Холанду, сообщает Téléfoot.

По сведениям источника, королевский клуб хочет приобрести форварда летом 2024 года. В составе мадридцев норвежец может заменить французского нападающего Карима Бензема.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 40 матчей во всех турнирах, забил 47 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: "Реал" согласовал новый контракт с один из лидеров.