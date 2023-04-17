"Реал" определился с заменой Кариму Бензема
Новости футбола Сегодня, 05:10
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему “Манчестер Сити” и сборной Норвегии Эрлингу Холанду, сообщает Téléfoot.
По сведениям источника, королевский клуб хочет приобрести форварда летом 2024 года. В составе мадридцев норвежец может заменить французского нападающего Карима Бензема.
В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 40 матчей во всех турнирах, забил 47 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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