Месси поставил ПСЖ условие для продления контракта

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси может продлить контракт, но при одном условии, сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист не согласен идти на снижение зарплаты. Сейчас он получает около 40 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Напомним, что контракт форварда с парижанами истекает ближайшим летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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