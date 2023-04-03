"Бавария" приняла окончательное решение по Канселу

Мюнхенская “Бавария” не будет выкупать трансфер португальского защитника Жоау Канселу, который арендован у “Манчестер Сити”, сообщает Get German Football News.

По сведениям источника, немецкий клуб не собирается платить за игрока 70 миллионов евро, ни даже не будет вести переговоры о снижении цены. Такое решение принято в связи с ментальными качествами футболиста, у которого часто меняется настроение из-за количества игрового времени.

28-летний Канселу выступает за “Баварию” с 2023 года. Он провел за клуб 10 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с “Манчестер Сити” действует до лета 2027 года.

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