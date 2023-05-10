Месси отреагировал на предстоящий уход Бускетса из "Барселоны"

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси обратился к полузащитнику “Барселоны” Серджи Бускетсу, который принял решение покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

“На поле ты всегда играл под 5-м номером, а на самом деле как футболист и как человек ты 10 из 10. Желаю всего наилучшего в новом этапе тебе и твоей семье. Благодарю тебя за все, что было на поле и за его пределами, мы пережили вместе так много моментов, и хороших, и трудных... Они останутся навсегда! Крепко обнимаю”, – написал Месси в своем инстаграме.

Напомним, что контракт 34-летнего Бускетса с “Барселоной” истекает ближайшим летом. Таким образом, он перейдет в другой клуб бесплатно.

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