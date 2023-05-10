Гвардиола дал совет Месси о будущем клубе

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола выразил мнение, что аргентинскому нападающему “Пари Сен-Жермен” Лионелю Месси стоит вернуться в “Барселону”.

“Уверен, что Месси сделает все для возвращения в ”Барселону". Уверен, что руководство клуба и Лео попробуют сделать это. Надеюсь, что он сможет уйти из футбола так, как этого заслуживает. Я хочу быть в первых рядах, чтобы насладиться прощанием с ним", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что аргентинец получил огромное предложение из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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