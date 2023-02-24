Месси назвал ПСЖ условие для продления контракта

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси отказывается пойти на снижение зарплаты в новом контракте, сообщает Onze.

По сведениям источника, футболист хочет получать не меньше нынешней зарплаты, которая составляет 38 миллионов евро в год после уплаты налогов. Данное обстоятельство может стать проблемой для клуба, так как руководство хотело бы уменьшить затраты.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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