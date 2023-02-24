Беллингем готов к переходу в английский топ-клуб

Полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем готов сменить клуб в следующем сезоне. В его планах перебраться в “Ливерпуль”.

Как сообщает The Athletic, молодого англичанина даже не смущает тот факт, что “Ливерпуль” может остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

По данным источника, Беллингем является большим поклонником клуба и главного тренера команды Юргена Клоппа.

Напомним, что контракт британца рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. С