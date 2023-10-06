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Месси может вернуться в Европу уже в скором времени

Новости футбола Сегодня, 00:57
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Месси может вернуться в Европу уже в скором времени Фото: Инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Футболисты американского клуба «Интер Майами» могут быть отправлены в краткосрочную аренду в Европу.

Как пишет Inter Miami FC Hub в социальных сетях, такой вариант возможен в случае, если команда не сможет пробиться в плей-офф регулярного первенства МЛС.

Таким образом, лидер и капитан команды Лионель Месси может оказаться в составе европейского клуба.

Контракт Месси с «Интер Майами» действует до декабря 2025 года, а подписали его стороны минувшим летом.

В текущем сезоне футболист успел стать ключевым игроком команды. Он принял участие в 12 матчах в различных турнирах, где забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Последние четыре матча аргентинец пропустил из-за повреждения.

До переезда в США два сезона Месси провел за парижский ПСЖ, а до этого выступал в составе каталонской “Барселоны”. Испанцы хотели вернуть свою легенду минувшим летом, но не смогли предложить ему достойных условий по контракту.

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