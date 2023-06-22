Месси может получить первую награду в США: он еще не сыграл ни матча за новый клуб

USA TODAY представил список номинантов на премию Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY) 2023.

Интересно, что на награду претендует аргентинский форвард “Интер Майами” Лионель Месси, который еще не успел дебютировать в США.

Кроме него за приз ведут борьбу баскетболист Никола Йокич из "Денвер Наггетс", бейсболист Аарон Джадж из "Нью-Йорк Янкиз" и игрок в американский футбол Патрик Махоумс из "Канзас-Сити Чифс".

Напомним, что в прошлом году Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.