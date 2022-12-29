Месси, Мбаппе и Холанд вошли в топ-10 лучших игроков года

Нападающие “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а также форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд, вошли в топ-10 лучших игроков по итогам 2022 года по версии Sport.es.

Также в топ-10 попали: Тибо Куртуа ("Реал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Гави ("Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд) и Карим Бензема ("Реал").

Напомним, что Месси стал чемпионом мира, Мбаппе дошел до финала, а Бензема стал обладателем “Золотого мяча”.

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